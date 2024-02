Top&Flop – Milan-Napoli | Grande prova di Mazzocchi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Top Nelsconfitto ao, il migliore in campo, il top di questa partita, è Pasquale. Buona ladel terzino azzurro sulla fascia sinistra, in sostituzione dello squalificato Mario Rui.non si è limitato solo ad annullare il pericolosissimo Pulisic ma è stato una vera spina nel fianco della difesa rossonera. Buona laanche di Ostigard, Politano e Simeone. Sfortunato l’argentino nell’azione con cui scheggia il palo su assist di Kvaratskhelia.– Flop Ci sono due calciatori che vanno menzionati in questa categoria. Il primo è Di Lorenzo che gioca un’altra partita sottotono, venendo coinvolto nell’errore sul gol rossonero. Colpevole perché non segue l’inserimento “leggibile” di Theo Hernandez. Il secondo è l’ectoplasma ...