Tombini intasati Subito strade sott’acqua

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La Merse al Ponte di Orgia ha toccato l’altezza di 3,80 metri, in ulteriore aumento. Ma, nonostante le piogge forti in alcune zone della nostra provincia, la situazione dei fiumi e dei torrenti è rimasta sotto controllo, rientrando lentamente. Osservato speciale e monitorato ieri anche l’Ombrone a Buonconvento che sabato aveva superato i 5 metri ma non ha creato problemi. L’Elsa a Poggibonsi si è spinta oltre il livello di tre metri. Nel capoluogo ci sono state precipitazioni abbastanza violente che fra sabato e le prime ore della giornata di ieri che hanno fatto registrare, come riporta ’MeteoSiena24’ 83.8 millimetri per esempio a Vico Alto. Con diversi allagamenti, causati da. Compreso il caso delle famiglie di Costafabbri, denunciato anche ieri dopo che già in passato avevano promesso loro di intervenire. Laura Valdesi