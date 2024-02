Tod' s in Borsa sale del 17 | 4% a 42 | 7 euro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tod's entra agli scambi ine guadagna il 17,4% a 42,7, sotto il prezzo dell'Opa fissato a 43per azione. L'offerta lanciata da Crown Bidco, società interamente controllata da un fondo privato gestito da una società affiliata di L Catterton Management Limited, riguarda il 36% del capitale di Tod's ad un prezzo di 43per azione, con un premio del 17,59% che fissa il valore dell'operazione a 512 milioni di. Crown Bidco, spiega una nota di L Catterton, è l'unico offerente dell'Opa per Tod's e, in quanto tale, l'unico soggetto che acquisterà e pagherà le azioni portate in adesione, attraverso conferimenti di capitale nell'offerente che saranno effettuati dai fondi L Catterton. Della Valle aderirà all'offerta con una quota delle proprie azioni (rappresentanti il 10,45% del capitale ...

Alleanza con il fondo londinese, che ha già investito in Birkenstock ed Etro, per lo sviluppo del gruppo italiano. La maggioranza resterà ai Della Valle, Delphine (Lvmh) manterrà il 10%