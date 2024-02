Tod' s brillante in Borsa +18 | 37% | effetto Opa di L Catterton

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ha fatto il botto Tod's in Piazza Affari all'indomani dell'Opa a 43 euro per azione lanciata dal fondo L. All'offerta aderisce la famiglia Della Valle, mantenendo il 54% del capitale, con l'obiettivo di ritirare la società dal listino di. Il titolo ha guadagnato il 18,37% a 43,04 euro, superando di poco il valore annunciato.

(Reuters) - Michelin (EPA:MICP) ha registrato risultati record, con un utile operativo leggermente migliore delle attese, ma resta cauto sul nuovo anno fiscale per l'incerto contesto di mercato. Il pr ...Ha fatto il botto Tod's in Piazza Affari all'indomani dell'Opa a 43 euro per azione lanciata dal fondo L Catterton. All'offerta aderisce la famiglia Della Valle, mantenendo il 54% del capitale, con ...Effervescente Tod's, che scambia con una performance decisamente positiva (+18,37%),trascinandol'intero settore del lusso, compresa Ferragamo che ...