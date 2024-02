Tir travolge 74enne sulla Tiburtina | Valter Scalambretti muore in ospedale dopo 3 giorni di agonia

Due morti rappresentano il bilancio di un incidente in cui sono rimasti coinvolti stasera a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza , un Treno ed ... (ilmessaggero)

Valter Scalambretti è stato travolto a Villa Adriana sulla via Tiburtina. Il camionista, un 43enne toscano che si è fermato a prestare soccorso, è stato ...In condizioni disperate è morto in un letto d'ospedale. Valter Scalambretti, 74 anni, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stato investito da un tir sulla via Tiburtina. La trag ...A Trezzano sul Naviglio (Milano) due ragazzi si sono messi a fare a botte in mezzo alla strada. Ad un certo punto dalla direzione opposta è sopraggiunto un tir che ha rischiato di travolgerli. Due aut ...