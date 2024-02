Thuram-Lukaku 2-0 e a casa! Ma da Roma-Inter emerge pure altro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024)ha ancora una volta battutonella sfida fra, non solo a livello di gol ma anche di risultati. E dalla partita di sabato si notano anche delle indicazioni molto confortanti. LA SFIDA NELLA SFIDA – Un gol all’andata valso la vittoria, un gol (e un autogol procurato) al ritorno valsi il ribaltamento del punteggio. Marcusanche inha colpito e affondato via il “vecchio”, ossia Romelu. Quella dell’Olimpico era, come al Meazza lo scorso 29 ottobre, una sfida dove giocavano il numero 9 di oggi e il traditore di ieri (anche se nella scorsa stagione aveva il 90, ma cambia poco). E l’ha stravinta. Gol, giocate su un terreno complicato, inserimenti, tagli, avversari mandati in tilt come ...