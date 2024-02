Thuram | in Inter-Salernitana a tutta dritta verso un traguardo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo il gol segnato nella gara contro la Roma che è valso il momentaneo 2-2, Marcusprosegue aunpersonale. Da raggiungere in– Nel suo primo anno in Serie A, Marcussta mettendo in mostra tutte le sue qualità da attaccante. Con quello segnato alla Roma, il francese ha raggiunto quota 9 gol in Serie A. Ben pochi attaccanti nella storia del nostro campionato sono riusciti, alla loro prima esperienza, a raggiungere la doppia cifra. Unpersonale cheproverà già a conquistare in. Ci è già andato vicino il francese, causando i due autogol di Gatti (contro la Juventus) ...