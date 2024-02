Thiago | il pokerista Tutto merito dei ragazzi Sono felice per Saputo Karlsson fuori? Scelgo io»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Altro giro, altro poker. E alla fine un Dall’Ara che si spella le mani, con la differenza che col Sassuolo fu una risalita dalla sofferenza mentre ieri è stata un trionfo fin dall’inizio senza storia. Qual è la morale della domenica di gloria rossoblù? "E’ arrivata una vittoria meritatissima che fa bene a tutti – dice Motta nel post-gara –. Bellissima l’atmosfera che si respirava anche oggi allo stadio". Bello il coro per, bello l’abbraccio dial presidente, bello il bacio che il tecnico da bordo campo, prima di infilarsi nel tunnel, ha mandato a moglie e figlie festanti in tribuna. Ma sopratbella, anzi bellissima, la classifica dei rossoblù. Motta, come sempre, si concentra su altri aspetti e dribbla gli elogi quando gli fanno notare che il gol del 3-0, con quell’uscita perfetta dal pressing del Lecce, ha una ...

