The Conjuring 4 trovato il regista dell' ultimo film della saga horror

La regia di The Conjuring 4 è stata affidata a Michael Chaves, già regista di The Nun 2, La Llorona e del terzo ...The Conjuring 4 segnerà il film finale della parte principale del franchise; Michael Chaves sta negoziando per diventarne il regista.Michael Chaves è in trattative per dirigere The Conjuring 4, che sarà l'ultimo capitolo della popolare saga horror.