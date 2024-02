Texas | donna apre il fuoco in una chiesa | ferito gravemente bimbo di 5 anni

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 12 febbraio 2024) (Adnkronos) – Unaha aperto il, con una fucile a canna lunga, in una megaevangelica in, ed è stata uccisa da agenti fuori servizio, che stavano partecipando alla funzione. Nella sparatoria è rimasto, in modo grave, il bambino di 5che era con lei e un’altrache si trovava nella Lakewood Church,nei pressi di Houston che accoglie 45mila fedeli ogni settimana, trasmettendo in 100 Paesi nel mondo. La sparatoria è avvenuta subito dopo che era finita la funzione in inglese e stava per iniziare quella in spagnolo, laha esploso diversi caricatori ed ha detto di avere una bomba, mentre i fedeli cercavano riparo dai proiettili. La polizia ha poi evacuato l’intero centro commerciale dove si trova ladopo che si è diffusa la voce, che si è rivelata infondata, della presenza di un secondo assalitore. Il telepredicatore dellaJoel Osteen ha detto di non sapere perché una cosa del genere sia avvenuta ma ha assicurato che “Dio è in controllo”. La polizia non ha ancora fornito l’identità, l’eventuale motivazione della– che indossava un trench e uno zaino – e neanche specificato la relazione con il bambino che è rimasto. E’ stata anche ispezionata la sua auto per verificare la presenza di eventuali ordigni. Secondo una ricerca fatta da Lifeway Research, associazione che fa capo alla Southern Baptist Convention, il 55% dei pastori hanno realizzato dei piani di risposta per eventuali attacchi armati durante le funzioni religiose. L'articolo proviene da Italia Sera.