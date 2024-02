Terremoto Maceratese | esonerato l’allenatore Pagliari Si dimette il ds Sfredda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Macerata, 12 febbraio 2024 – Stamattina la(campionato di Eccellenza) haDinodopo la sconfitta nell’anticipo di sabato in casa del fanalino di coda Azzurra Colli. Nel contempo il direttore sportivo Giuseppeha rassegnato le dimissioni. A dirigere l’allenamento pomeridiano sarà Pieralvise Ruani, trainer della juniores biancorossa. Quest’anno il presidente Alberto Crocioni ha sollevato due tecnici, prima di Dinoera toccato a Roberto Lattanzi a metà ottobre, entrambe le decisioni sono arrivate dopo la partita con l’Azzurra Colli: all’andata era finita in parità mentre sabato i biancorossi non sono riusciti a recuperare il gol segnato da Filipponi nel primo tempo.