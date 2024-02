Tenta di soffocare la ex e la prende a pugni in faccia | applicato il braccialetto elettronico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Altedo (Bologna). 12 febbraio 2024 - Ha minacciato, pedinato e aggredito la ex in più occasioni. Per questo motivo un trentatreenne, italiano, già noto alle forze dell’ordine, indagato per atti persecutori, è stato colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla stessa, con applicazione del dispositivo. L'ordinanza è stata eseguita dai carabinieri di Altedo a cui si è rivolta la vittima, una donna di 44 anni, la quale ha raccontato le minacce e le aggressioni subite dall'ex in più occasioni. La donna ha raccontato che nel giugno 2022 è stata aggredita per strada dal trentatreenne che l'ha colpita al volto davanti al figlio minorenne, mentre erano seduti in macchina. In altre circostanze, l’uomo, durante l’ennesima lite, ha afferrato i denti dell’arcata inferiore della donna cercando di ...