Tennis | Torneo Doha Paolini eliminata al primo turno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In un match rinviato per pioggia, l'azzurra si è arresa a Navarro in due set(QATAR) - Semaforo rosso per Jasminenel "Qatar TotaleEnergies Open" (WTA 1000 - montepremi 3.211.715 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Khalifa InternationalComplex di, in Qat

Niente da fare per la numero 1 azzurra, che in due set si è arresa al debutto alla statunitense Emma Navarro ...La pay tv, grazie a questo nuovo canale disponibile già da oggi, avranno la possibilità di seguire il grande tennis con oltre 80 tornei a stagione tra ATP e WTA per un totale di 4000 partite. Per ...In un match rinviato per pioggia, l'azzurra si è arresa a Navarro in due set DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Semaforo rosso per Jasmine Paolini nel ...