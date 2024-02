Tennis | Sinner | “Le Olimpiadi significano molto per me | vorrei vincere una medaglia”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Jannikha parlato alla vigilia del suo esordio nell’Atp 500 di Rotterdam 2024, che coinciderà anche con il suo ritorno in campo dopo la vittoria dell’Australian Open: “Sonofelice di un traguardo del genere e di tutto ciò che siamo riusciti a fare, ma io rimango lo stesso, anche nel modo di lavorare. Siamo consapevoli di cosa migliorare per centrare altri obiettivi e questo è ciò che conta. Più attenzione nei miei confronti? E’ bello e positivo“. Ilta azzurro ha poi proseguito: “Adesso le carte in tavola cambiano perché i miei avversari mi conosco meglio e sanno come sconfiggermi, perciò dovremo essere pronti a ogni tipo di situazione che troveremo. Il mio obiettivo è giocare bene gli altri tre Slam che ci sono quest’anno e provare a fare ancora bene. Mi sento ancora più pronto mentalmente e fisicamente“. Infine, ...

