Tennis | si ritira Ernests Gulbis | fu semifinalista al Roland Garros 2014 battendo Federer

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Non giocava da oltre un anno,. L’ultimo match in cui abbiamo visto all’opera il lettone è stato in Coppa Davis lo scorso anno,con estrema fatica l’israeliano Cukierman, il 4 febbraio 2023. Oggi è invece arrivata la notizia del ritiro di un giocatore dotato di estremo talento, ma mai capace di farlo fruttare fino in fondo. In molti lo ricordano per il suo anno di grazia, il, quando riuscì a spingersi fino alle semifinali delanche Rogernel suo percorso e arrendendosi soltanto a Novak Djokovic, e poco dopo riuscì a entrare per la prima volta in carriera anche in top 10. Ma il lettone era un giocatore dotato davvero di qualcosa di più con la racchetta in mano. Non ha mai avuto però quell’ardore ...