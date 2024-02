Tennis | prosegue la crisi di Lorenzo Musetti | una statistica sconfortante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Una nuova sconfitta al primo turno per. Il carrarino dà seguito al suo periodo di grande difficoltà e il ko nell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi) contro l’olandese Tallon Griekspoor fa decisamente male. Sì, perché il carrarino si era trovato a comandare, avanti di un set, e al tie-break del secondo in vantaggio. Nel terzo parziale, un break di margine vanificato e due match-point non sfruttati, di cui il primo per un atteggiamento troppo passivo. Poca continuità nel suoe quell’essere poco propositivo che si evidenzia nei momenti più importanti. Di sicuro, la fiducia è ai minimi storici, però non si intravedono segnali confortanti specialmente dall’ottobre 2023 in avanti. Delle 14 partite disputate,ne ha vinte solo 4 e questo dato è il peggiore tra tutti iti che ...