Tennis | Jannik Sinner | “Ora gli avversari mi rispettano di più Obiettivi? Fare meglio del 2023 nei prossimi Slam”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024)si prepara per il via ufficiale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il cemento indoor olandese sarà lo scenario ideale per rivedere in campo il trionfatore di Melbourne. Un esame di maturità per il numero 1 d’Italia. Dopo l’euforia per un risultato storico, ora dovrà tornare in campo e dimostrare di avere metabolizzato quanto avvenuto nel primo Major della stagione. L’altoatesino ha rilasciato una lunga intervista a Marca per l’occasione. Andiamo a conoscere i passaggi più importanti. Il dopo-Australian Open non è stato all’insegna del relax per l’altoatesino: “Non ho potuto vedere la mia famiglia, spero di farlo dopo Rotterdam. Dopo aver vinto in Australia, sono volato a Roma. Sono stato lì due giorni e mi sono preso solo due giorni di vacanza. Anche a Roma lavoravo in palestra per mantenere la condizione fisica di Melbourne in modo da ...