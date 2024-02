Tennis | 90^ settimana da leader Wta per Swiatek | Paolini al numero 24

La polacca comanda il ranking, sei azzurre tra le prime cento guidate dalla toscana ROMA (ITALPRESS) - Un unico scambio di poltrona nella top ten ...Also, former No. 1 Karolina Pliskova surges back towards the Top 50 after winning her first WTA title in over four years.I numeri del club Lo stato di salute del club è certificato dai numeri: 108 ragazzi della scuola tennis (alcuni di 5 anni), una cinquantina a cui «purtroppo è stato detto no», 200 soci (di cui il 90 ...