Telese Terme | il sindaco Caporaso ricorda l’imprenditore Sgueglia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci lascia un caro amico nonché un imprenditore illuminato, che ha saputo coniugare l’attenzione per gli affari alla cura e alla tutela del bello e del nostro patrimonio storico e culturale. Stefanoha sempre dimostrato vicinanza e sensibilità rispetto alle sorti della nostra città e a tutte le problematiche connesse. Sempre disponibile, impegnato attivamente nel sociale, non ha mai fatto mancare i suoi preziosi consigli e il suo aiuto prodigandosi per il raggiungimento degli obiettivi, soprattutto nelle iniziative di solidarietà, nelle quali infondeva entusiasmo, oltre che metterci il cuore. Alla famiglia di Stefano, alla moglie Giuseppina e ai figli Tonio e Piera rivolgo, anche a nome di tutta l’amministrazione, le più sentite e affettuose condoglianze”, ha dichiarato ildi...

Tempo di lettura: 4 minuti“L’ anno che stiamo per lasciarci alle spalle è stato denso di iniziative e di attività, decisamente positivo per la ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 3 minutiAnche Telese Terme , come altri importanti comuni italiani, in una visione di smart city si è dotata di impianti ... (anteprima24)

Liste d'attesa dell'Asl tra luci e ombre ma meno disastrose di quanto si è ipotizzato per anni non essendo visibili sul portale online aziendale. Per quanto riguarda i tempi di ...Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, è intervenuto sulla scomparsa dell’imprenditore Stefano Sgueglia. “Ci lascia un caro amico – scrive – nonché un imprenditore illuminato, che ha saputo co ...«Ci siamo stretti con tutto il nostro affetto e una gioia immensa intorno a nonna Anna Rosa per festeggiare i suoi primi cento anni». Così il sindaco di Telese Terme, ...