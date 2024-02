Tel Aviv nega l’ingresso all’inviata Onu Albanese | da lei parole oltraggiose per giustificare il massacro del 7 ottobre

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Israele ha deciso di vietarenel Paese a Francesca, relatrice speciale delle Nazioni Unite per le violazioni dei diritti umani commessi nei Territori palestinesi occupati. La decisione, spiegano in una nota il ministero degli Esteri e il ministero dell’Interno, è legata a quelle che definiscono le «» dichiarazioni della funzionaria dell’Onu, secondo cui l’attacco del 7«sarebbe stata una reazione all’oppressione israeliana». IsraeleOnu Francesca«Il tempo del silenzio degli ebrei è finito. Se le Nazioni Unite vogliono tornare ad essere un organismo rilevante, il suo leader Antonio Guterres deve sconfessare pubblicamente le...

Oggi, 12 febbraio, il governo di Tel Aviv ha impedito l'ingresso nel paese a Francesca Albanese, funzionaria Onu italiana, in quanto "antisemita" per avere scritto che "le vittime del 7 ottobre sono s ...La Corte d'appello de L'Aja ha stabilito che i Paesi Bassi devono smettere di esportare in Israele pezzi di ricambio per gli aerei militari Lockheed Martin F-35 in servizio nella flotta delle forze ...Israele ha vietato l'ingresso alla funzionaria Onu italiana Francesca Albanese dopo quanto scritto su X sulla strage del 7 ottobre.