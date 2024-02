Taylor Swift | pazza d’amore al Super Bowl | il bacio con Travis Kelce

La cantante è riuscita a raggiungere Las Vegas giusto in tempo per assistere al Super bowl in cui ha giocato il fidanzato, Travis Kelce, dopo un ... (ilgiornale)

La cantante è riuscita a raggiungere Las Vegas giusto in tempo per assistere al Super bowl in cui ha giocato il fidanzato, Travis Kelce, dopo un ... (ilgiornale)

Pubblicato il 12 Febbraio, 2024 Tutti pazzi per il bacio di Taylor Swift . La Nfl non avrebbe potuto chiedere di meglio al Super Bowl targato ... ()

Questa dichiarazione è avvenuta in un post su Truth, la piattaforma social lanciata da Trump, in cui ha rivendicato di essere stato il promotore del Music Modernization Act, una legge che regolarizza ...Taylor Swift scatenata nell'esultanza al momento del touchdown decisivo segnato nei tempi supplementari dai Kansas City Chiefs contro i San Franciso 49ers per ...L'ex presidente in un post su Truth sulla regina del pop americana, che secondo molti con la sua influenza sui giovani potrà determinare l'esito delle elezioni di novembre ...