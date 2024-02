Taylor Swift | i numeri di un fenomeno globale | ben oltre le musica

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In attesa che l’Eras Tour raggiunga l’Italia - due date previste per il prossimo 13 e 14 luglio a San Siro, Milano -continua la sua ascesa. Prima artista nella storia dei Grammy Awards a vincere quattro volte la statuetta per l’Album dell’anno, un nuovo disco in uscita il prossimo 19 aprile, The Tortured Poets Department, e l’arrivo del suo tour dei record sulla piattaforma di streaming Disney+ il 15 marzo. Definireuninarrestabile sarebbe riduttivo. Vittima della “cancel culture” dopo la pubblicazione nel 2016 da parte dell’allora moglie di Kanye West, Kim Kardashian, di un video in cui si lasciava intendere che la pop star fosse stata al corrente - anzi, avesse dato la sua approvazione - del verso a lei “dedicato” nella canzone Famous,...