Taremi-Inter | i tifosi del Porto insorgono | «Ha perso il rispetto»

La notizia di Taremi all'Inter ha fatto infuriare i tifosi del Porto che sotto al post delle formazioni sui social sono insorti contro l'attaccante. L'iraniano nella giornata di martedì dovrebbe fare le visite mediche con i nerazzurri. I tifosi sui social hanno scritto: «non dovrebbe nemmeno essere in panchina. Non vuoi rinnovare e fai accordi alle nostre spalle dopo che il tuo rendimento è calato? Ha perso tutto il rispetto che si era guadagnato».

Calciomercato , è ormai fatta per il passaggio di Mehdi Taremi all’Inter partire da giugno. E il Milan cosa farà? Da ex obiettivo del Milan a nuovo ... (dailymilan)

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - L'Inter è pronta a chiudere il primo colpo a parametro zero per la stagione 2024/25. Domani infatti arriverà a Milano Mehdi Taremi per svolgere le visite mediche prima della firma. Mehdi Taremi è in panchina questa sera nella sfida fra Rio Ave e Porto e domani sosterrà le visite mediche prima di diventare un giocatore dell'Inter.