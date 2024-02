Taremi è dell’Inter | farà subito le visite mediche | Marotta piazza l’ennesimo colpo a parametro zero

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Mehdiè pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'attaccante iraniano svolgerà domani lecon i nerazzurri. In scadenza di contratto a giugno col Porto, il centravanti arriverà aalla corte di Simone Inzaghi.

News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...Il Verona esce dall`U-POWER Stadium di Monza con un pareggio che nel complesso serve soprattutto per muovere, seppur di poco, la classifica. Una partita quella.In attesa di Juventus-Udinese di questa sera arrivano indiscrezioni sul futuro di uno dei pilastri bianconeri, ovvero il capitano Danilo. Il brasiliano ha un contratto in scadenza a giugno 2025 ma, pe ...