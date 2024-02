Taremi a un passo dall’Inter | previsto domani l’arrivo a Milano!

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il matrimonio fra l’Inter e Mehdiè sempre più vicino: proprioa Milano del giocatore che si sottoporrà alle visite mediche. Di seguito tutti i dettagli. VISITE MEDICHE – La vicinanza di Mehdiall’Inter è ad un, anche prima del. Dopo l’accordo verbale raggiunto e la notizia giunta poche ore fa sulla prenotazione delle visite mediche per l’iraniano adesso arriva la conferma sul giorno. Sarà proprio nella giornata dia Milano dell’attaccante del Porto. Il calciatore, in scadenza di contratto col club portoghese, si trasferirà all’Inter nel corso del prossimo mercato estivo. La dirigenza nerazzurra, infatti, in questi mesi ha lavorato a lungo ...

