Taranto | droga in garage | arrestato 52enne

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tarantini Time Quotidianoin, così la Polizia di Stato haun tarantino di 52 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato anche per il reato di detenzione illegale di munizioni. I Falchi della Squadra Mobile, in una vasta operazione antiche ha interessato l’intera zona di Talsano, hanno effettuato numerose perquisizionidomiciliari alla ricerca di sostanza stupefacente. I poliziotti, dopo aver perquisito l’appartamento di unsenza nessun particolare risultato, hanno controllato anche undi pertinenza, ritrovando all’interno di un’auto in restauro ben 37 panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 4 chili e due involucri di marijuana ...

