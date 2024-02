Taranto | carnevale | san Valentino e san Faustino al MarTa Da domani

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal museo archeologico nazionale di: Il 13, il 14 e il 15 febbraio il Museo Archeologico Nazionale ditorna ad aprire le sue porte per festeggiare le date tradizionali dedicate alla fine dele alla Giornata degli innamorati e quella che, nel giorno 15, celebra gli amori mancati o finiti nella ricorrenza di San. Il primo appuntamento è il 13 febbraio con il martedì grasso dedicato ai più piccoli, che alle ore 17.00 potranno partecipare, anche vestiti in maschera, al percorso guidato “Eracle e la commedia“, una visita dedicata all’eroe figlio di Zeus, e anche all’uso delle maschere nel teatro greco e romano. Un percorso tra mito e sorrisi, a cui tutti i bambini dai 5 ai 10 anni (accompagnati da almeno un genitore) sono invitati a partecipare. Dopo la ...

Video/ Audace Cerignola Taranto (0-0) gol e highlights. Malcore calcia malissimo il penalty con la gara che termina a reti bianche ...Il 13, il 14 e il 15 febbraio il Museo Archeologico Nazionale di Taranto torna ad aprire le sue porte per festeggiare le date tradizionali dedicate alla fine del Carnevale e alla Giornata degli ...Due eventi a Taranto ricorderanno storie leggendarie, a San Valentino e il 15. Domani, martedì grasso un appuntamento per i bimbi (in maschera) con «Eracle e la commedia» ...