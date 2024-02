Tajani | “Serve esercito europeo | essere credibili nella Nato”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 12 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Noi siamo anni che insistiamo sulla necessità di avere un, di avere una politica di difesa europea che sia parte integrante della politica estera europea". Lo dice Antonio, ministro degli Esteri e segretario di Fi, a margine di una conferenza stampa alla Camera. "Per contare anche all'interno dellabisognae l'Europa lo è se si dà una politica estera e di difesa seria – aggiunge – Sarebbe il modo migliore per dire agli Stati Uniti noi ci siamo, siamo, ci crediamo, siamo degli interlocutori dello stesso livello". Anche Matteo Renzi torna a ribadire la necessità di un. "Mi ha molto colpito l'intervento di Donald Trump sulle spese militari, che ha confermato il disimpegno americano in caso di sua vittoria alle Presidenziali – scrive sulla sua enews – Io penso ciò che ho scritto nel libro e che ho detto a Maastricht nello scorso novembre, lo trovate qui: l'Europa deve svegliarsi. È il momento di creare l'. Per gli amanti della storia: dopo la moneta, la spada…".