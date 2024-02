Superbowl | Kansas City da leggenda | San Francisco ko Grande Travis Kelce | fidanzato di Taylor Swift

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sfavillante, seguitissima e straordinariamente ricca, la finale del2024 a Las Vegas. Dove iChiefs si confermano campioni Nfl, piegando all'overtime i San49ers 25-22. Dopo una gara fatta di pathos, spettacolo e tanta astuzia tattica e sollevano sotto il cielo dell'Allegiant Stadium di Las Vegas, il 'Lombardi Trophy' per la seconda volta consecutiva, la terza in cinque anni. L'articolo proviene da Firenze Post.

I Kansas City Chiefs hanno vinto il 58esimo Super Bowl, ovvero la finale del campionato della National Football League nonché l'evento sportivo più seguito negli Stati Uniti. Hanno battuto i San Francisco 49ers. Taylor Swift vola a Las Vegas per tifare per il fidanzato Travis Kelce al Super Bowl. A sorpresa arriva il romantico gesto del giocatore.