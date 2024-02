Superbowl 2024 | tutti i trailer dei film | da Cattivissimo Me 4 a Deadpool 3

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ormai da tempo la serata del, la finale del massimo campionato statunitense di football americano, la NFL, è occasione per le case di produzione per mostrare più o meno succosidi presentazione dei prodotti cinematografici più attesi, e ilnon ha fatto certo eccezione. Ecco dunque, in una veloce carrellata,presentati lo scorso 11 febbraio; da3 fino a Kung Fu Panda 4, l’anno cinematografico soddisferà davveroi gusti. Le date d’uscita indicate si riferiscono al mercato statunitense A Quiet Place: Day One – di Michael Sarnoski Nel prequel della celeberrima saga horror, l’invasione aliena è alle porte e per Sam (Lupita Nyongo) le cose si mettono male. Data di uscita: 28 ...