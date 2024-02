Super Bowl | vincono i Kansas City Chiefs Dall’inno alle esibizioni fino all’esultanza di Biden | cosa è successo – I video

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ihanno vinto il 58esimo, ovvero la finale del campionato della National Football League nonché l’evento sportivo più seguito negli Stati Uniti. Hanno battuto i San Francisco 49ers con un punteggio di 25-22 dopo un tempo supplementare. Cruciale il finale, in cui è emersa la straordinaria abilità del quarterback di, Patrick Mahomes, quando è riuscito a portare la sua squadra alla vittoria con un’azione decisiva. «Con tre vittorie in cinque stagioni inon sono solo campioni, sono una dinastia», ha commentato il presidente degli Usa, Joe. «Vi aspettiamo alla Casa Bianca», ha aggiunto su X. Con questa vittoria, la quarta nella storia della squadra,...

