Super Bowl 2024 | vincitore | ecco chi ha vinto la finale NFL

(Di lunedì 12 febbraio 2024): chi halaNFL– Nella notte italiana tra l’11 e il 12 febbraioall’Allegiant Stadium di Paradise, Las Vegas (Nevada) si è giocato iltra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. A portare a casa il prestigioso trofeo è stata… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Le squadre I San Francisco 49ers hanno concluso la stagione 2023 con un record di 12–5 e la prima testa di serie nel tabellone della NFC. I 49ers hanno battuto i Green Bay Packers nel divisional round e i Detroit Lions nelladella NFC. Lì si sono trovati in svantaggio per 24–7 alla fine del ...

Tutto è pronto all’Allegiant Stadium di Paradise, nel Nevada, per la 58esima edizione del Super Bowl . L'America avrà, come sempre, gli occhi ... (today)

In palio il Lombardi Trophy: tutto pronto per il super evento di Las Vegas dove Kansas City sfida San Francisco Carlo Tagliagambe L'America si ferma per il LVIII Super Bowl: a Las Vegas andrà in scena ...Da settimane in molti si domandavano se Taylor Swift, considerata la cantante più celebre al mondo al momento, sarebbe riuscita a presenziare al Super Bowl, la finale del campionato di football americ ...Super Bowl 2024, i cantanti che si esibiranno durante l'Halftime Show in programma nella notte tra l'11 e il 12 febbraio. Tutte le info ...