Super Bowl 2024 | tutti i trailer e gli spot presentati

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Si è tenuta ieri notte la cinquantottesima edizione dell’evento sportivo più atteso dell’anno: il. Atteso non solamente dagli amanti del football americano ma anche, e soprattutto, dagli appassionati di cinema e serie tv. La notte del big game è, infatti, uno dei momenti più importanti dell’anno per quanto riguarda le prossime uscite in ambito televisivo e cinematografico. Ie glidei prodotti in arrivo durante la midseason vengono trasmessi durante tutta la partita, con spese record. Infatti, per soli trenta secondi, il costo è stato di oltre 7 milioni di dollari. Vediamo, di seguito, quali sono stati ie glipiù interessanti della serata. Deadpool & Wolverine...