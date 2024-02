Super Bowl 2024 | tra Olivia Culpo e il suo ragazzo Christian McCaffrey il terzo incomodo è… una borsa di lusso

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Non è tanto l'abito gessato Polo Ralph Lauren a catturare l'attenzione dei fotografi, quanto gli accessori che l'atleta abbina al completo. Gli occhiali da sole - un regalo di un ex compagno - sono un pezzo raro perché appartenuti a Bruce Lee, mentre laHermès, che stringe dai manici, è un riferimento alla sua ragazza

Per la seconda volta consecutiva i Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl . Parata di stelle sugli spalti . Taylor Swift scatenata in campo, ... (ilgiornale)

Il Super Bowl 2024, l'evento sportivo più seguito al mondo, è stato vinto dai Kansas City Chiefs, la squadra del fidanzato di Taylor Swift. All'Allegiant Stadium di Paradise-Las… Leggi ...Alyssa Milano continua a far parlare di sé. Questa volta non per il suo ruolo nell'eliminazione di Shannen Doherty dalla serie televisiva "Streghe", ma per una foto postata ...Durante il Super Bowl è stato lanciato l’account @bidenhq: nel primo video postato, Sleepy Joe ha risposto ad alcune domande proprio sulla finale Nfl. Eppure era stato lui stesso, nel 2022, a bandire ...