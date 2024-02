Suicidio assistito in 42 giorni | Bonaccini va avanti | “Diamo risposte a chi soffre Il ministero per ora non fa muro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Bologna, 13 febbraio 2024 – “Con la nostra delibera applichiamo una sentenza della Corte Costituzionale. Ora tocca al Parlamento fare una legge nazionale sul fine vita". Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano, alla vigilia dell’approdo in Aula della cosiddetta proposta di legge Cappato, fa appello a Roma affinché arrivi a normare ilmedicalmente. Una soluzione per evitare una situazione tra le Regioni ’a macchia di leopardo’ che "sarebbe qualcosa di clamoroso". Il collega di partito, e governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha già fatto sapere che non seguirà il ’modello Emilia-Romagna’: "Ora non sento la necessità di portare in Consiglio regionale leggi che dividono. Anche perché ilmedicalmentesi può già fare in Toscana basandosi sulla ...