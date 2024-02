Studente disabile muore dopo una caduta all’uscita da scuola I fatti

(Di lunedì 12 febbraio 2024)unada. La denuncia dei genitoril’agonia del figlio Il 6 febbraio 2024, un tredicenne di Guagnano, in provincia di Lecce, è caduto dalla sedia a rotelle mentre usciva da. Il ragazzo, affetto da patologie che lo costringevano all’utilizzo della carrozzina, ha subito gravi traumi ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.cinque giorni di agonia, il 11 febbraio, il tredicenne è purtroppo deceduto nel reparto di riabilitazione dell’ospedale. La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente. I genitori del ragazzo hanno sporto denuncia, chiedendo che vengano accertate eventuali ...

Alunno 13enne cade dalla sedia a rotelle all'uscita da scuola e muore in ospedale dopo 5 giorni di agonia Di Un terribile lutto scuote una scuola media in Puglia.