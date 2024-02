STRISCIA | TORNA LA COPPIA FRISCIA-LIPARI CANALE 5 | “L’ACCESS AUTOREVOLE DEL GURU RICCI”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Lunedì 12 febbraio 2024, dopo ladei record formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Sergioe Robertono ala notizia (5, ore 20.35). Per il duo siciliano, in questa stagione, è la secondata dietro il bancone del tg satirico di Antonio: avevano già condotto, con grande successo, dal 16 ottobre al 9 dicembre 2023. Il tandem, al terzo anno consecutivo alla guida die con all’attivo 158 puntate, rimarrà al timone del tg satirico fino al 9 marzo 2024. Sergio, 52 anni, commenta: «A volte rino! Forse il meraviglioso pubblico ci vede come un buon piatto di pasta al forno… e che ...

