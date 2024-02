Stray Kids | nuovi biglietti disponibili

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Grazie a un successo travolgente dopo l’apertura delle presale, il concerto deglia Milano si terrà all’Ippodromo SNAI La Maura, per celebrare al meglio il loro unico concerto da headliner in Europa nel 2024. LEGGI ANCHE: Gliper la prima volta in Italia agli I-DAYS Milano 2024 Di conseguenza, tornerannoper ciascun settore, incluso il PIT, all’apertura della general sale prevista per lunedì 12 febbraio alle ore 11:00. È attivo il servizio di fan resale attraverso i canali ufficiali di Ticketmaster e Ticketone. LEGGI ANCHE: Il 2024 degli: un tour mondiale ealbum L’Ippodromo SNAI La Maura è raggiungibile facilmente con la metropolitana linea M1 fermate Uruguay, ...

Gli Stray Kids, abbreviati in SKZ, sono un gruppo musicale sudcoreano formato nel 2018 attraverso l'omonimo reality show. Composto da otto membri, il gruppo ha ...La data prevista all'interno degli I-Days Milano 2024 sarà la prima occasione per il gruppo di Seul per incantare dal vivo i fan italiani con una performance in pieno stile K-pop