Strage in famiglia | dalla figlia sopravvissuta ai complici | cosa sappiamo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La pista della setta è al momento una delle ipotesi degli investigatori per ladi Altavilla Milicia, vicino Palermo, dove un 54enne, Giovanni Barreca, ha ucciso la moglie e due figli di 5 e 16 anni e poi si è consegnato ai carabinieri. Salva lamaggiore, di 17 anni, ritrovata in stato di choc: “Hanno fatto un esorcismo”, ha raccontato. "Volevo liberarli dai demoni", ha detto l'uomo, descritto dai conoscenti come molto religioso e che potrebbe far parte di sette o gruppi di fanatismo religioso. Fermata anche una coppia che potrebbe aver spinto l'uomo al gesto. Il corpo della donna è stato bruciato prima di una sommaria sepoltura in giardino.