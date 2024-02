Strage famiglia | complici fanatici setta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 12 febbraio 2024) 8.30 Oltre a Giovanni Barreca,le due persone fermate ieri dai carabinieri con l'accusa di aver partecipato all'omicidio della moglie e dei due figli dell'uomo, Sabrina Fina e Massimo Carandente, sono duereligiosi. Come per il muratore 54enne reo confesfesso dei delitti,le accuse sono di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. "Volevo liberarli dai demoni", ha detto l'uomo,descritto dai conoscenti come religiosissimo.