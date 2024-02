Strage di Palermo | parla la figlia sopravvissuta | “Hanno fatto un esorcismo per liberarci dal demonio”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La17enne di Giovanni Barreca, l’uomo che a Altavilla Milicia ha ucciso la moglie Antonella Salamone e due dei tre figli, è l’unicaalla follia omicida del muratore 54enne. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto dellal’trovata in stato confusionale, probabilmente drogata. Ha raccontato:”unperdal”. I carabinieritrovato la ragazza nella sua stanza, immobile e impietrita dallo shock. Nonostante lo stato confusionale, i suoi racconti dettagliatigettato luce su quanto accaduto alla sua famiglia. Un “”, un rito di purificazione, in cui gli amici del padre ora fermati avrebbero avuto un ...

La 17enne e il racconto dell’orrore . Forse è stata drogata e costretta ad assistere allo sterminio della sua famiglia. Per giorni ha vissuto in ... (corriere)

In pochi (forse) sanno che qui il giudice Falcone ha trascorso parte della sua gioventù. Rischiava di chiudere ma ora rinasce come uno spazio per i giovani ...MONZA – Fingono di essere ciechi e disabili. Due individui, precedentemente riconosciuti come completamente inabili a causa di gravi disabilità, sono stati recentemente arrestati dalle autorità a Monz ...Nel mirino Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia fermato insieme a una coppia di amici per l'omicidio della moglie e dei due figli di 16 e 5 anni ...