Strage di Palermo | chi è la coppia arrestata | le citazioni religiose sui social

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Si chiamano Sabrina Fina e Massimo Carandente, entrambi disoccupati, i due palermitani arrestati nella tarda serat di ieri, insieme con Giovanni Barreca, il muratore di 54 anni che ha sterminato la sua famiglia, con l’accusa di avere partecipato al massacro nella villetta di Altavilla. Secondo gli investigatori sarebbero stati loro a convincere l’uomo a “liberarsi” dal demonio uccidendo i propri cari. I due sono ritenuti fanatici religiosi. E’ stato lo stesso muratore, all’alba di ieri, a telefonare ai carabinieri per dire di avere ucciso la sua famiglia. L’unica superstite è la figlia 17enne che è stata trovata in stato confusionale. “Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Ma guardatevi dagli uomini, perché vi trascineranno davanti ai loro sinedri e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti ...