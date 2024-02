Strage di Palermo | chi è il santone Roberto Amatulli | l’ex parrucchiere di Bari promette guarigioni con gli esorcismi

Uccide moglie e figli "per scacciare Satana", lo sciopero dei treni, il condono edilizio di Salvini, Paolo sbranato dai cani e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata ...«Dentro mia moglie e i miei due figli si nascondeva il demonio, per questo li ho uccisi, era l'unica cosa da fare».Si chiamano Sabrina Fina e Massimo Carandente gli altri 2 arrestati per la strage di Palermo: avrebbero istigato Giovanni Barreca al delitto ...