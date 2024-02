Strage di Altavilla Milicia | chi sono i due coniugi fermati | fanatici religiosi come il papà omicida

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Palermo, 12 febbraio 2024 - Cialtri dueper ladi, nel Palermitano. Oltre al muratore 54enne Giovanni Barreca, reo confesso per l'uccisione della moglie e di due dei suoi figli, in carcere è finita anche una coppia di. Anche per loro l'accusa è di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Le sette sataniche esistono ancora, "iscrizioni anche online". In Italia attivi 500 gruppi I due avrebbero conosciuto Barreca durante incontri di preghiera in una chiesa evangelica, da cui poi si erano tutti allontanati. A unirli un forte fanatismo religioso, che – in base a quanto raccontato dall'unica sopravvissuta alla, la figlia maggiore di 17 anni – li avrebbe portati a "fare un esorcismo". D'altronde lo stesso ...