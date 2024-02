Stop alla pioggia Sottocorona avvisa | occhio alle temperature

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, Paoloha aggiornato i telespettatori sul tempo, diffondendo le ultime previsioni meteo. Se nei giorni scorsi si era parlato di maltempo e di un abbassamento delle, ora quella tendenza sembra già superata. "La situazione di questa mattina vede ormai un'attenuazione", ha premesso l'esperto, che poi ha puntualizzato: "Le nuvole più intense riguardano il basso Tirreno. Le carte davano lì una zona in cui le piogge si sarebbero presentate". Oggi, la zona individuata da, è confermata. Quali regioni include? "Campania, Calabria, Basilicata tirrenica". Stando a quanto affermato da Paolo, lì potrebbero registrarsi ancora "fenomeni di una certa consistenza". "Molto deboli i residue delle ...

Non è certo la prima volta che la Cina fa lo sgambetto alla Russia. Dragone ed ex Urss, come raccontato spesso da questa testata, sono sì alleati, ... (formiche)

Per il secondo giorno gli addetti dello stabilimento torinese si sono astenuti dal lavoro come forma di protesta per le parole del ceo sul futuro ... (ilsole24ore)

Lunedì di sciopero dei treni sul territorio nazionale per Trenitalia, Italo, Trenord e Rfi. Protesta di 8 ore, garantiti i servizi minimi ...Ad accendere i riflettori su una cosa che era sotto gli occhi di tutti è stato ieri mattina l’ambasciatore israeliano in Italia Alon ...Tra gli emendamenti in pole position per l’approvazione nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera ci sono diverse novità per i camici bianchi ...