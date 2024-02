Stop a vergognarsi di parlare di genocidio | alla vendetta | alla violenza E basta alla censura e ad ogni tentativo di mistificare la realtà

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il festival di Sanremo ha posto l’accento sulle maggiori problematiche globali, prima fra tutte il conflitto nella Striscia di Gaza, dove circa 28 mila persone, la maggior parte civili e minori, sono stati uccisi dall’offensiva israeliana a partire dal 7 ottobre. Il cantante di origini tunisine, Ghali, dal palco del teatro Ariston, rispondendo ieri all’ambasciatore di Israele a Roma, Alon Bar, secondo cui il palcoscenico è “stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile” per il suo “al” durante la serata finale, ha affermato: Non so cosa rispondere, mi dispiace tanto che abbia replicato in questo modo. Ci sarebbero state tante cose da dire. La replica di Ghali all’ambasciatore israeliano “lo sono un musicista – ha aggiunto Ghali – e ho sempre parlato di questo da quando sono bambino. Da quando ...