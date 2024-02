Stoltenberg ha risposto a Trump dopo le parole pericolose sulla Nato

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 12 febbraio 2024) «Uno dei presidenti di un grosso Paese si è alzato in piedi e ha detto: “Se non paghiamo e veniamo attaccati dalla Russia, ci proteggerete?”. E io: “Non avete pagato, siete morosi! No, non vi proteggeremo. Infatti, li incoraggerei a farvi quello che diavolo vogliono. Dovete pagare il conto”». Ledi Donald, sabato sera ad un comizio a Conway, in South Carolina, hanno suscitato dure critiche in Europa. Jens, segretario generale della, hache laè «pronta e in grado di difendere tutti gli alleati» e che le dichiarazioni di«minano la sicurezza» di americani ed europei.ha detto di aver riferito agli alleati che avrebbe «incoraggiato» la Russia ad attaccare qualsiasi membro della...