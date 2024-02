Stellantis batte cassa pure allo Zio Sam

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il gruppo chiede aiuti anche per l’impianto in Illinois. E Reuters rilancia il «ricatto» al governo italiano

Dopo la collaborazione con Factorial per le batterie allo stato solido e quella con Lyten per la chimica litio-zolfo, Stellantis entra anche nel ... (dday)

Dopo la collaborazione con Factorial per le batterie allo stato solido e quella con Lyten per la chimica litio-zolfo, Stellantis entra anche nel ... (dday)

Arriva un nuovo prestito da 4,4 miliardi di euro, più un aumento di capitale dagli azionisti Stellantis, Mercedes e Total, per assicurare tre nuove GigaFactory ...Stellantis e Mercedes-Benz secondo indiscrezioni potrebbero essere a un passo da un nuovo accordo per allargare la propria partecipazione in ACC. Si tratterebbe di una richiesta di finanziamento del v ...Nel dicembre 2023, Acc ha avviato la sua produzione di batterie elettriche per le auto di Stellantis nella gigafactory di Billy-Berclau Douvrin in Francia. I prossimi passi saranno la costruzione del ...