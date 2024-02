Stefano Pioli | uguale allo scudetto nonostante tutto | il Milan si interroga

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ilha gli stessi punti della stagione dello: 52 dopo 24 giornate ripartiti oggi comera in 16 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Sono 47 i gol fatti e 27 quelli subiti in questa annata, erano 49 e 26 in quella. Differenze minime, insignificanti.ra come si giudica questa stagione? Se quella era stellare, perché questa è insufficiente? Loha aumentato le aspettative e la stagione passata ha acuito l'insofferenza di gran parte del tifo nei confronti di, ma è anche da notare come quest'ultimo sia in grado di incassare e reagire. Quando ha trovato continuità di uomini è arrivata continuità di rendimento: siamo a nove risultati utili consecutivi in campionato di cui sette vittorie. L'ultima è agevolata da un Mazzarri che presenta un Napoli vuoto di idee ...