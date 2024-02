Stefano Bandecchi indagato per resistenza a pubblico ufficiale | l’ex sindaco di Terni | “Ho sempre detto che non mi fido della magistratura

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ildimissionario di, che qualche giorno fa ha annunciato il passo indietro con un video sui social, è statodalla procuracittà umbra pernei confronti di agentipolizia municipale e altre persone intervenute il 28 agosto scorso quando andò verso il consigliere di FdI Marco Cecconi, affrontandolo dopo un duro confronto con un altro esponente dello stesso partito Orlando Masselli nel corso di un tumultuoso consiglio comunale. “Mi si dice che avrei aggredito i vigili urbani e altre persone ma c’è un video e ne parleremo” la sua replica parlando con l’Ansa. A fine agosto era emerso che l’allora primo cittadino era stato denunciato per ...

Nel video Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, spiega la sua visione del mondo a tutto campo al giornalista che gli chiede le ragioni delle sue dimissioni «La rovina di questa nazione ...«Dicono che ho aggredito i vigili urbani». Così Stefano Bandecchi in un video di TeleGalileo, a margine della seduta di consiglio comunale di lunedì spiega alla stampa di essere indagato per aggressio ...